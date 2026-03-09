Estrazione Million Day di oggi 9 marzo 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L'estrazione Million Day di oggi, lunedì 9 marzo 2026, ha portato alla pubblicazione dei numeri vincenti in diretta live. La lotteria si svolge regolarmente e i numeri estratti vengono comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione. I partecipanti possono consultare i risultati ufficiali attraverso i canali ufficiali e le piattaforme digitali dedicate. La schedina vincente può essere verificata immediatamente.

Estrazione Million Day oggi lunedì 9 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 9 marzo 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 9 MARZO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE –...