Escursione Monte Alto e Parco di Villa Draghi - Colli Euganei a 6 Zampe

Da padovaoggi.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta la terza e ultima escursione primaverile nel Parco di Villa Draghi e sul Monte Alto, organizzata dall’associazione Colli Euganei a 6 Zampe. L’evento ha visto la partecipazione di gruppi di persone che hanno percorso insieme i sentieri con i loro cani, ammirando il paesaggio dei Colli Euganei e scoprendo alcune curiosità della zona. La giornata si è conclusa senza incidenti, con un afflusso di partecipanti che si sono mossi lungo i percorsi a piedi.

Terza ed ultima escursione primaverile di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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