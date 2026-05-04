Escursione Monte Alto e Parco di Villa Draghi - Colli Euganei a 6 Zampe

Si è svolta la terza e ultima escursione primaverile nel Parco di Villa Draghi e sul Monte Alto, organizzata dall’associazione Colli Euganei a 6 Zampe. L’evento ha visto la partecipazione di gruppi di persone che hanno percorso insieme i sentieri con i loro cani, ammirando il paesaggio dei Colli Euganei e scoprendo alcune curiosità della zona. La giornata si è conclusa senza incidenti, con un afflusso di partecipanti che si sono mossi lungo i percorsi a piedi.

Terza ed ultima escursione primaverile di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Escursione sul Monte Gemola - Colli Euganei a 6 zampeTerzo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità... Escursione al Monte delle forche - Colli Euganei a 6 zampeSecondo appuntamento primaverile di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un trekking nella Valle di Averara tra affreschi, borghi e panorami sul Monte Disner; Ponte del 1 maggio in cammino: 6 passeggiate panoramiche; Tra panorami mozzafiato e storia medievale: escursione CAI al Santuario di San Bernardo; Dal Lago di Garda alle Piccole Dolomiti: la montagna veronese in primavera è una scoperte, tre tappe e sei rifugi. Escursione Monte Alto e Parco di Villa Draghi - Colli Euganei a 6 ZampeTerza ed ultima escursione primaverile di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità ... padovaoggi.it Escursione sul monte Alto Solo 2 ore per godersi un panorama mozzafiatoLa rivista Prealpi, in collaborazione con Gabriele Zerbi, ci porta sulla cima del monte Alto: un’escursione che richiede solamente due ore ma che, una volta in vetta, permette di abbracciare Prealpi ... bergamonews.it POSTI DISPONIBILI Fantastica escursione sul brullo altopiano di Macereto, al cui centro sorge l'omonimo Santuario, dove passeremo nel corso dell'itinerario. Il monte Careschio è il punto più alto dell'escursione. Da qui il panorama è meraviglioso: la gran - facebook.com facebook