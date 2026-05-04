Errore dello Stato | prof deve restituire 18mila euro dopo la malattia

Un insegnante disoccupata si trova a dover restituire 18.000 euro allo Stato a causa di un errore nei calcoli della ragioneria, che non ha applicato le decurtazioni previste durante il periodo di malattia. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione delle indennità e sui controlli effettuati sui pagamenti pubblici. La docente, colpita da problemi di salute, si trova ora a dover affrontare un debito improvviso che mette a rischio la sua stabilità economica.

? Cosa scoprirai Come può una docente disoccupata saldare un debito così improvviso?. Perché la ragioneria non ha applicato le decurtazioni durante la malattia?. Chi deve rispondere dell'errore nei calcoli degli stipendi versati?. Quali sono le possibilità concrete di rateizzare questa cifra enorme?.? In Breve La docente ha accumulato 330 giorni di malattia e 223 di aspettativa tra il 2023 e il 2025.. Il sindacalista Giuseppe Mancaniello della Flc Cgil assiste la donna nel contenzioso amministrativo.. La richiesta di restituzione riguarda circa 13.900 euro netti per errori contabili della ragioneria.. La donna deve sostenere le spese per l'assistenza alla madre di 90 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Errore dello Stato: prof deve restituire 18mila euro dopo la malattia Notizie correlate Leggi anche: La prof disabile licenziata per troppe assenze per malattia, l’ultima beffa sugli stipendi: perché rischia di ridare 18mila euro Leggi anche: Pensioni, chi deve restituire mille euro da aprile: un errore di calcolo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Prof disabile licenziata deve 18mila euro allo Stato per stipendi percepiti per errore: È in difficoltà economica; Decreto Schillaci, i medici di famiglia: Bene la riforma, ma applicare all’assistenza primaria i modelli dell’ospedale è un errore; Scuola, 500 docenti denunciati dai genitori in 12 anni: il caso; 25 aprile Roma, tensioni alla manifestazione. La denuncia: Aggrediti per la bandiera ucraina. Stipendi non sospesi durante la malattia, arriva il conto: prof licenziata deve restituire 14mila euroUn clamoroso errore della Ragioneria dello Stato costringe un'insegnante di Pordenone a restituire quasi 14mila euro dopo il licenziamento, aggravando una situazione già precaria ... skuola.net 13 anni al buio sotto le Alpi, 40 centimetri di errore su 13.636 metri. Due squadre entrano in una montagna da lati opposti. Non si vedono. Non si sentono. Scavano per 13 anni. Il 26 dicembre 1870, il muro che le separa crolla: lo scarto è 40 centimetri in orizzo - facebook.com facebook Tomori, un errore grave che pesa come un macigno. Milan, vedi perché serve uno come Gila #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com