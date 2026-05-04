Eolico nel Golfo di Squillace | Italia Nostra ferma il progetto

Un progetto di impianto eolico nel Golfo di Squillace è stato bloccato da Italia Nostra. La decisione è stata presa in seguito a preoccupazioni riguardanti l'impatto sull'ambiente marino e sulla fauna locale. In particolare, si temono rischi per la sopravvivenza della tartaruga Caretta caretta e delle praterie di posidonia. La vicenda riguarda questioni di tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino della zona.

?? Cosa scoprirai Come influirà l'impianto sulla sopravvivenza della Caretta caretta e delle praterie? Perché i posti di lavoro previsti non rimarranno in Calabria? Quali rischi geologici nasconde il fondale del Golfo di Squillace? Chi gestirà realmente la manutenzione tecnica dell'impianto offshore??? In Breve Area interessata dal parco eolico estesa a 252 km² nonostante riduzione generatori. Torri ridotte a 320 metri non mitigano l'impatto visivo sulle coste calabresi. Gestione t .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eolico nel Golfo di Squillace: Italia Nostra ferma il progetto Notizie correlate Eolico, l’affondo di Italia Nostra. Presentato un esposto in Procura: "Verifiche sull’inquinamento"GROSSETO La transizione energetica non può trasformarsi in una nuova forma di inquinamento. Egitto: gigante eolico nel Golfo di Suez per 6 milioni di case? Cosa sapere Consorzio Orascom, Aeolus ed ENGIE costruirà impianto eolico da 900 MW a Ras Shokeir. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Catanzaro, la Giunta rinnova la contrarietà al Parco eolico off shore nel Golfo di Squillace; Parco eolico nel Golfo di Squillace, Pap Calabria ribadisce il proprio no; Parco eolico Enotria nel Golfo di Squillace, Legambiente Calabria dice Sì: Pale invisibili e vantaggi per tutti · LaC News24; Eolico offshore Enotria: il Comune di Catanzaro ribadisce il suo No. Catanzaro, la Giunta rinnova la contrarietà al Parco eolico off shore nel Golfo di SquillaceLa giunta comunale di Catanzaro ribadisce, con apposita delibera, la sua opposizione all’installazione del Parco eolico marino off-shore lungo la costa ionica catanzarese comprensive delle località Gi ... catanzaroinforma.it Catanzaro, giunta ribadisce no al parco eolico Enotria: interviene PalaiaNuovo no della giunta comunale di Catanzaro al progetto di parco eolico offshore denominato Enotria, previsto nelle acque del golfo di Squillace. La contrarietà è stata ribadita formalmente con un ... catanzaroinforma.it Eolico offshore, il Comune di Catanzaro dice ancora no Eolico offshore, il Comune di Catanzaro dice ancora no. La Giunta boccia il progetto “Enotria” da 555 MW nel Golfo di Squillace: Scelta politica che punta su turismo, porto e tutela del paesaggio. LEGGI T - facebook.com facebook