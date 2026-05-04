Energia e attenzione al territorio | La sostenibilità è la chiave per la crescita del Paese

In un momento in cui il settore energetico sta affrontando una delle sue più grandi trasformazioni, si ricorda l'importanza di puntare sulla sostenibilità e di mantenere un’attenzione costante al territorio. Le politiche attuate prevedono investimenti in fonti rinnovabili e interventi per ridurre le emissioni, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo più equilibrato e rispettoso dell’ambiente. Il dibattito pubblico si concentra sulle modalità di gestione delle risorse e sulle conseguenze delle scelte energetiche.

"IN UN MOMENTO come questo, in cui il settore energetico attraversa una delle trasformazioni più profonde dall’inizio dell’era industriale, ci fa piacere essere stati coinvolti da Quotidiano Nazionale in un confronto su queste tematiche e sul loro impatto per il sistema Paese", afferma Cristian Fabbri (nella foto in alto), presidente esecutivo del Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane con oltre 10.500 dipendenti e 7,5 milioni di cittadini serviti. In questo contesto, le multiutility svolgono di fatto un ruolo centrale, perché operano all’incrocio tra infrastrutture energetiche, clienti e amministrazioni pubbliche. Su oltre...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Energia e attenzione al territorio: "La sostenibilità è la chiave per la crescita del Paese" The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Emanuele Orsini: "La competitività deve stare al centro. Un piano nazionale per l'energia e la crescita del Paese potrà decollare"Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini la sfida decisiva è investire per non perdere la vocazione produttiva. Terni, Turn Umbria Re-Generation si rafforza: cresce la rete di imprese per la sostenibilità del territorioSi amplia e si consolida il network di imprese di Turn Umbria Re-Generation, il progetto promosso da Confindustria Umbria con il supporto della... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le misure per l’energia, investimenti e bollette; Energia e attenzione al territorio: La sostenibilità è la chiave per la crescita del Paese; Dall'Università Bicocca una tastiera luminosa per i bambini con deficit di attenzione: L’energia non va repressa, ma incanalata; Transizione energetica e non solo: se ne parla a KEY 2026. Inaugurato alla Spezia un nuovo Conad: Energia al quartiere e attenzione ai clientiLa Spezia – Prosegue il progetto di riqualificazione del quartiere della Pianta, nell'ex area Messina. Ha aperto ieri, in via Maralunga il nuovo Conad, affiancato dal PetStore dedicato agli animali da ... ilsecoloxix.it Domandona: vincendo un concorso presso una partecipata del Comune, settore energia, quanto ci si può ritenere “posto fisso” Vale la pena continuare a provare altri concorsi presso enti e ministeri, anche se ciò comporta andare in sedi più distanti e prende - facebook.com facebook MERCATO ELETTRICO oggi domenica 3 maggio in Italia prezzo energia elettrica sostanzialmente nullo per 2 ore (per la precisione prezzo esattamente 0 €/MWh dalle 13 alle 14.30). Motivi: #fotovoltaico (ma non al 100% ) bassi consumi (e AC x.com