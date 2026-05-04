Emergenze a Montefiascone e Vasanello | soccorsi rapidi per due donne

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono state soccorse in modo tempestivo in località Montefiascone e Vasanello a seguito di emergenze avvenute nel giro di poche ore. In uno dei casi, una ragazzina ha avuto un malore improvviso a San Flaviano, mentre in un’altra situazione un medico presente in piazza è intervenuto rapidamente per salvare una donna di 90 anni. I dettagli sui motivi dei malori non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato il malore improvviso della ragazzina a San Flaviano?. Come ha fatto il medico in piazza a salvare la novantenne?. Perché le due amiche della minore sono state portate in ospedale?. Quali sono le condizioni cliniche attuali delle due pazienti soccorse?.? In Breve Sabato 2 maggio due amiche accompagnate in ospedale con la minore di San Flaviano.. Domenica 3 maggio medico in piazza avvia manovre rianimazione cardiopolmonare a Vasanello.. Intervento 118 permette ripresa battito cardiaco spontaneo della novantenne a Vasanello.. Monitoraggio medico necessario per accertare causa ingestione sostanze a Montefiascone.. Due emergenze sanitarie hanno colpito i comuni di Montefiascone e Vasanello tra sabato 2 maggio e domenica 3 maggio, coinvolgendo una minorenne e una donna di 90 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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