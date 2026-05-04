Elezioni l’appello dell’arcivescovo Damiano e don Mario Sorce | Basta giochi di potere scegliete con coscienza

A meno di venti giorni dalle elezioni comunali in otto paesi della provincia di Agrigento, l’arcivescovo e un rappresentante della pastorale sociale hanno rilasciato un messaggio indirizzato ai cittadini. In esso invitano gli elettori a riflettere attentamente prima di votare, sottolineando la necessità di evitare giochi di potere e di fare una scelta consapevole. La loro comunicazione si inserisce in un momento di particolare attenzione politica nella regione.

A poco meno di 20 giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgeranno otto comuni della provincia di Agrigento, arriva un intervento netto dell’arcivescovo Alessandro Damiano e di don Mario Sorce, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro, che accendono i riflettori su un clima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La città si prepara alla Settimana Santa, l’arcivescovo Damiano: “Consapevoli dell’esistenza di tante croci”Le comunità parrocchiali di Agrigento hanno animato la tradizionale Via Crucis che precede quella del Venerdì Santo. Elezioni, De Luca atteso in parrocchia a Fratte: Forte fa appello all'Arcivescovo per annullare l'incontroScoppia la polemica nel quartiere salernitano di Fratte: Lorenzo Forte, presidente del comitato “Salute e Vita” e candidato al consiglio comunale di...