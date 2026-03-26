In occasione della Pasqua, il Museo Valtellinese di Storia e Arte presenta una mostra dedicata alla crocifissione di Girolamo Sellari. L'esposizione, organizzata dal Comune di Sondrio e dal museo, include un'opera di rilievo proveniente da istituzioni esterne. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale incentrato su un tema tradizionale della festività cristiana.

Fino al 31 maggio l'opera concessa in prestito da BPER Banca è esposta nella stüa seicentesca di Palazzo Sassi de' Lavizzari In occasione di una delle principali festività del calendario cristiano, il Comune di Sondrio e il Museo Valtellinese di Storia e Arte rinnovano l'iniziativa "L'Essenza della Pasqua" che prevede l'esposizione temporanea di un'opera di particolare rilievo proveniente da importanti istituzioni culturali. Protagonista dell'edizione 2026 è una intensa Crocifissione, realizzata nel XVI secolo da Girolamo Sellari, detto da Carpi, olio su tela (53×43 cm), concessa in prestito da BPER Banca.... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - L'essenza della Pasqua: in mostra al Mvsa La Crocifissione di Girolamo Sellari

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