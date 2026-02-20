Graduatorie GPS 2026 presentata la piattaforma | così si inoltrerà la domanda QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 20 febbraio alle 14 | 30

Presentata ai sindacati la piattaforma che sarà utilizzata per l'inoltro della domanda per il primo inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: c’è tempo fino al 16 marzo per conseguire altri titoli; GPS 2026/28 al via: probabili domande dal 25 febbraio. Scadenza il 16 marzo. Una sola provincia e stretta sui titoli digitali; Graduatorie GPS 2026 Scuola, ecco quando scadono le domande in attesa del decreto; GPS 2026 e graduatorie di istituto: cosa si compila ora e cosa si farà in estate. Il punto di Sonia Cannas.

Graduatorie GPS 2926: c’è tempo fino al 16 marzo per conseguire altri titoliI sindacati hanno diffuso le date della finestra temporale utile per l'inserimento e l'aggiornamento delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/28, come comunicate dal Ministe ... orizzontescuola.it

GPS 2026: parliamo di titolo di accesso, titoli culturali e punteggio. RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie GPS 2026: Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil risponde ai quesiti dei nostri lettori sull'imminente avvio della procedura. orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil risponde ai quesiti dei nostri lettori sull'imminente avvio della procedura. Venerdì sarà presentata la piattaforma attraverso la quale presentare la domanda; la pros… x.com

