Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia Giulia

Durante il Rally del Friuli Venezia Giulia, Edoardo De Antoni ha partecipato principalmente come occasione di allenamento, senza puntare a risultati in classifica. Nonostante la trasferta fosse finalizzata alla preparazione, il suo rendimento si è distinto in modo particolare. La sua presenza sul percorso ha attirato l’attenzione, anche se l’obiettivo principale era di natura diversa rispetto alle competizioni ufficiali.

Quando si parla di apparizione spot si cerca quasi sempre di dissociarsi dal confronto con il cronometro e con la classifica ma in questo caso, pur essendo la trasferta al Rally del Friuli Venezia Giulia un'apparizione finalizzata all'allenamento, il risultato di Edoardo De Antoni è di quelli da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia Giulia il 1 e 2 maggio 2026; Calcioscommesse in Serie C: squalificati tre ex calciatori della Lucchese, uno giocava anche nel Livorno; Squalificati tre giocatori della Serie C. Uno aveva scommesso su Bagnolese-Giana; Il giocatore squalificato per scommesse sulle partite si difende: L'ho fatto una sola volta quando ero tra i Dilettanti. Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia GiuliaQuando si parla di apparizione spot si cerca quasi sempre di dissociarsi dal confronto con il cronometro e con la classifica ma in questo caso, pur essendo la trasferta al Rally del Friuli Venezia ... padovaoggi.it De Antoni fa man bassa al Friuli Venezia GiuliaUn decimo assoluto da aggiungere al primato tra le due ruote motrici, in gruppo ed in classe per il patavino che si conferma in forma smagliante. trevisotoday.it Il terzino sinistro del Monopoli, Edoardo Antoni, ha subito 4 mesi di squalifica da parte della Procura Federale per episodi di calcio scommesse. Il difensore biancoverde, però, ha voluto fare chiarezza tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Insta - facebook.com facebook