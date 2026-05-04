Oggi si verifica l’Overshoot Day 2026, giornata in cui si esauriscono le risorse naturali che il territorio e i mari italiani possono rinnovare in un anno. Da inizio anno, l’Italia ha consumato più risorse di quelle che il pianeta può rigenerare in 12 mesi. Questa data segna il momento in cui l’uso delle risorse supera la capacità di sostenibilità del territorio nazionale.

L’Italia ha già utilizzato tutte le risorse che il suo terreno e i suoi mari riescono a sostenere in un anno. Il 3 maggio 2026 ha raggiunto l’ Overshoot Day. In poco più di quattro mesi, il nostro Paese ha esaurito ciò che la natura gli mette a disposizione, con tre mesi circa di anticipo sulla media mondiale e tre giorni prima rispetto al 2025. Ogni anno l’umanità consuma circa 1,7 pianeti all’anno. La situazione sta dando con segnali di stabilizzazione che si susseguono dal 2010 circa. Non ci sono però indicazioni che portino verso un’inversione di tendenza, che sarebbe necessaria per tornare alla sostenibilità. L’Italia ha raggiunto l’Overshoot Day.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - È l’Overshoot Day 2026, l’Italia ha finito le risorse per tutto l’anno

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Temi più discussi: Sostenibilità, il 3 maggio è l'Overshoot Day italiano; Overshoot day Italia 2026: da oggi siamo a debito con le risorse della Terra; Overshoot Day: oggi l’Italia comincia il suo debito di risorse; Oggi è l'Overshoot Day italiano, il giorno in cui il Paese ha esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno.

È l’Overshoot Day 2026, l’Italia ha finito le risorse per tutto l’annoIl 3 maggio l’Italia ha consumato tutte le risorse che il suo ecosistema riesce a fornire in un anno e ha raggiunto il suo Overshoot Day ... quifinanza.it

Overshoot Day 2026: da oggi l'Italia vive in debito con il PianetaIn soli 123 giorni abbiamo consumato acqua, energia e risorse naturali a nostra disposizione. Il budget ecologico esaurito tre giorni prima rispetto al 2025. repubblica.it

Overshoot Day è il giorno in cui esauriamo le risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare nell’arco di 365 giorni. Come ogni anno, puntuale - anzi, sempre prima - arriva questa giornata. Lo scorso anno, l'Overshoot Day italiano è arrivato il 6 magg - facebook.com facebook

Il calendario segna il 3 maggio. Per l'ambiente non è una bella data. Scatta l'overshoot day dell'Italia. In pratica il Paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 gior x.com