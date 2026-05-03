Il 3 maggio segna il giorno in cui l’Italia ha consumato tutte le risorse naturali disponibili per l’anno in corso. Da questa data in avanti, si utilizza più di quanto si possa rigenerare in modo sostenibile, secondo i calcoli dell’Earth Overshoot Day. Questa data rappresenta il momento in cui le risorse ecologiche di un anno vengono esaurite, e si tratta di un fenomeno che si verifica sempre più presto nel corso degli ultimi anni.

Il calendario segna il 3 maggio. Per l'ambiente non è una bella data. Scatta l’overshoot day dell’Italia. In pratica il Paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo è il Wwf che rilancia i calcoli del Global Footprint Network. «In soli 123 giorni - spiega l’associazione - abbiamo già esaurito il budget ecologico dell’intero anno. Dal 4 maggio in poi viviamo in deficit ecologico: utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' l'overshoot day dell'Italia, esaurite le risorse ecologiche di un anno. E siamo solo al 3 maggio!

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