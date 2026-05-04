È stato comunicato che una donna coinvolta nel caso Paganelli si trova in condizioni critiche dopo un malore improvviso. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini, dove si trova in coma. La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha suscitato preoccupazione tra le persone coinvolte nella vicenda. Al momento, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulle cause del ricovero o sulle circostanze del malore.

Una terribile notizia ha scosso il caso della morte di Pierina Paganelli. La notizia appena arrivata è quella di un grave ricovero in ospedale: una donna è stata colpita da una overdose, rendendo necessario un trasferimento immediato all’ ospedale Infermi di Rimini. Attualmente è ricoverata in sedazione controllata, sotto stretta osservazione medica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la trentenne si era allontanata dalla propria abitazione in uno stato di forte confusione mentale. Poco dopo, i carabinieri l’hanno rintracciata, ma le sue condizioni erano già critiche. A soffrire del grave malore è stata la nuora di Pierina, Serena, moglie di Loris Bianchi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È in coma”. Caso Pierina Paganelli, la notizia è appena arrivata: il malore improvviso, gravissimo

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