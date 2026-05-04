Il 3 maggio 2026 segna l’overshoot day per l’Italia, giorno in cui si conclude la disponibilità annuale di risorse naturali che il pianeta può rigenerare. Da questa data in avanti, l’uso delle risorse supera quanto il pianeta può rinnovare in un anno. L’evento riflette il fatto che in questo anno il paese ha consumato tutte le risorse naturali disponibili, arrivando a questo punto in anticipo rispetto ad altri anni.

Questo 3 maggio 2026 abbiamo esaurito le risorse naturali che il Pianeta è in grado di rigenerare in un anno. Si chiama overshoot day, e come racconta il Global footprint network – in particolare, quando riguarda una nazione come in questo caso, viene definito Country overshoot day. E per esempio ci fa riflettere sul fatto che se tutta l’umanità adottasse il modello di consumo di noi italiani servirebbero tre Pianeti Terra. In soli 123 giorni abbiamo esaurito il budget ecologico dell’intero anno – viene spiegato – e dal 4 maggio in poi vivremo in deficit ecologico: utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - E’ arrivato l’overshoot day, finite le risorse naturali a disposizione dell’Italia nel 2026

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