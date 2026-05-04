Due studentesse morte a Forlì in un incidente l' auto si è schiantata contro un platano | grave la terza amica

Due studentesse sono morte in un incidente stradale avvenuto a Forlì, quando l'auto si è schiantata contro un platano lungo una strada urbana. La vettura era occupata da tre persone, di cui una è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Due giovani studentesse universitarie sono morte e una terza è ricoverata in gravissime condizioni di salute a causa di un incidente stradale avvenuto a Forlì. L’auto su cui viaggiavano le tre ragazze si è schiantata in piena velocità contro un platano, dopo un testa-coda. La strada in cui è avvenuto il sinistro è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. L'incidente mortale a Forlì I soccorsi dopo l'incidente a Forlì Viale dell'Appennino a Forlì chiusa dopo l'incidente mortale Chi sono le studentesse morte nell'incidente a Forlì L’incidente mortale a Forlì L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte tra domenica 3 e lunedì 4 in viale dell’Appennino a Forlì, in direzione centro.🔗 Leggi su Virgilio.it

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