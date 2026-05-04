Dovete dimettervi! Sarri clamoroso attacco dopo la partita | ce l’ha proprio con loro

Dopo la partita, Maurizio Sarri ha rivolto un durissimo invito ai suoi collaboratori, chiedendo loro di dimettersi. La frase, pronunciata in modo diretto, ha attirato l’attenzione dei media e degli altri addetti ai lavori. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nel calcio italiano, dove le polemiche tra allenatori, società e tifosi sono frequenti e spesso acerrime.

Il mondo del calcio italiano si ritrova ancora una volta immerso in una spirale di polemiche feroci che vedono come protagonista assoluto Maurizio Sarri. Al termine della sfida vinta dalla sua Lazio contro la Cremonese per due a uno nel corso della trentacinquesima giornata di Serie A il tecnico biancoceleste non ha utilizzato mezzi termini per esprimere tutto il proprio dissenso riguardo a una gestione organizzativa che ritiene inaccettabile. Nonostante i tre punti conquistati in trasferta che consolidano la posizione in classifica della squadra capitolina l’attenzione dell’allenatore si è immediatamente spostata sulla questione del derby di ritorno contro la Roma previsto per il prossimo diciassette maggio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Dovete dimettervi!”. Sarri, clamoroso attacco dopo la partita: ce l’ha proprio con loro Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: “Dovete dimettervi” “Cavernicoli!”, Marina Berlusconi furiosa: ce l’ha proprio con lui!Il ring della cronaca politica e giornalistica si infiamma nuovamente, vedendo protagonista una Marina Berlusconi più combattiva che mai.