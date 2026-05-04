Dove vedere in tv Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 | orario gara-3 programma streaming

Dopo le prime due sfide che hanno dato un chiaro vantaggio a una delle due squadre, si avvicina la terza partita della finale di Superlega volley 2026 tra Perugia e Civitanova. L'incontro si svolgerà in serata e sarà visibile in diretta televisiva e streaming online, con orari e programmi che sono stati comunicati ufficialmente. I tifosi potranno seguire l’evento sia sui canali tradizionali che su piattaforme digitali.

Il momento è arrivato. Dopo due partite che hanno indirizzato con decisione la serie, la finale scudetto di Superlega maschile vive il suo primo match point: al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia ha l’occasione di mettere il sigillo sul tricolore davanti al proprio pubblico, mentre la Cucine Lube Civitanova si gioca tutto per allungare la sfida. Il 2-0 con cui gli umbri si presentano all’appuntamento non è soltanto un vantaggio numerico, ma il riflesso di una supremazia tecnica e mentale costruita nei dettagli. Perugia ha dato l’impressione di avere sempre il controllo della situazione, sia quando ha imposto il proprio ritmo sia quando è stata costretta a rincorrere, come accaduto in gara-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-3, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Verona-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming; Come seguire Gara 1 della Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova; Finale, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova SuperLega Credem Banca; Perugia-Civitanova è La Finale del campionato maschile di pallavolo. Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streamingGiovedì 30 aprile (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile: al PalaBarton si apre la serie al ... oasport.it Civitanova-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario, tv, programma, streamingÈ già tempo di risposte nella Finale Scudetto della Superlega 2025/26: oggi, domenica 3 maggio, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia tornano in ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Cucine Lube Civitanova vs. Sir Susa Scai Perugia - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com facebook #Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com