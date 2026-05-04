Dovbyk oggi i controlli decisivi | l’attaccante punta il Parma

L’attaccante ucraino ha disputato l’ultima partita il 6 gennaio, quando ha segnato contro il Lecce. Da allora, non ha più partecipato alle gare ufficiali e oggi sono in programma controlli medici e valutazioni per capire le sue condizioni. La squadra sta aspettando gli esiti delle verifiche prima di decidere i prossimi passi riguardo al giocatore. Nessun altro dettaglio sulla durata prevista del suo recupero o eventuali interventi.

L’attaccante ucraino Artem Dovbyk è assente dai campi di gioco dal 6 Gennaio, giorno della partita contro il Lecce in cui aveva anche segnato anche un gol. Da allora, una lesione alla coscia sinistra l’ha tenuto fuori dalle convocazioni di mister Gasperini. Nella giornata odierna, dopo ben 146 giorni di stop, il centravanti della Roma è atteso da dei controlli decisivi in Finlandia, dove spera di ottenere l’ok dell’ equipe medica. Dovbyk vede la luce verde: esami decisivi a Turku. Il bomber giallorosso volerà quindi in terra scandinava, precisamente a Turku, per effettuare le visite decisive. A Trigoria si attende una conferma delle sensazioni positive degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk, oggi i controlli decisivi: l’attaccante punta il Parma Notizie correlate Leggi anche: Gasp riecco Dovbyk: quando torna e quale futuro per l’attaccante della Roma Leggi anche: Dovbyk, calvario (quasi) finito: l'attaccante conta di tornare nel derby con la Lazio Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Roma, l’allenamento verso la Fiorentina: c’è Koné. Out Tsimikas e Zaragoza; Infortunio Dovbyk: condizioni, tempi di recupero e ultime notizie; Dovbyk spera: oggi volerà a Turku, possibile via libera per il rientro in gruppo; La sfida di Dovbyk: convincere Gasp per restare in giallorosso. DOVBYK IN VISITA DI CONTROLLO A TURKU! Artem Dovbyk è pronto a compiere un passo decisivo verso il ritorno in campo! L'attaccante ucraino volerà oggi a Turku, in Finlandia, per una visita di controllo dopo l'intervento alla coscia sinistra in cui si sper - facebook.com facebook #Roma, #Koné torna ad allenarsi in gruppo. #Pellegrini e #Dovbyk a parte x.com