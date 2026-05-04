dopo una vita nella politica nebuloni non si ricandida

Dopo più di venticinque anni impegnati nel ruolo di rappresentante istituzionale, Adriana Nebuloni ha annunciato che non si presenterà alle prossime elezioni comunali previste per maggio. La decisione segna la fine di un lungo percorso nel settore politico, durante il quale ha ricoperto diverse cariche all’interno dell’amministrazione locale. La sua scelta è stata comunicata prima delle scadenze ufficiali delle candidature per le elezioni amministrative.

PARABIAGO (Milano) Dopo oltre un quarto di secolo di impegno nelle istituzioni, Adriana Nebuloni lascia la politica attiva: non si ricandiderà alle amministrative del 24 e 25 maggio. La decisione è stata comunicata durante l’ultima seduta del consiglio comunale. "Ci sono momenti in cui la testa e il cuore devono trovare un accordo, per me quel momento è arrivato", ha spiegato, sottolineando come la scelta sia maturata con serenità. Ventisei anni di attività politica, ha ricordato, sono "un tempo infinito" se rapportati alle esperienze vissute e ai cambiamenti affrontati insieme alla comunità. Il suo percorso istituzionale è iniziato con l’impegno nei servizi sociali, per poi proseguire negli ambiti della cultura e dell’istruzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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