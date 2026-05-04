donald trump trema stanno arrivando i pasdaran del pd

In Italia, il dibattito politico si anima con dichiarazioni di vari leader, mentre si discute sulla strategia per formare un possibile campo largo di coalizione. Le parole dei protagonisti si susseguono tra toni accesi e dichiarazioni più leggere, senza ancora delineare un percorso chiaro per il governo. La situazione resta in evoluzione, con le parti coinvolte che attendono sviluppi concreti in un quadro politico complesso e fluido.

Qual è la ricetta del campo largo per governare l’Italia? Non si sa. Le dichiarazioni dei leader sono in tre stati: gassoso, rissoso, spassoso. Mancano di concretezza, sono confliggenti, fanno ridere. Giuseppe Conte (a cui auguro una rapida guarigione, forza) propone più spesa e pace. Come coprire la spesa e fare la pace è un mistero, un atto di fede. Elly Schlein propone una variante altrettanto fantasiosa, più pace e più spesa. Sulla pace ieri ha dato un saggio delle sue capacità di analisi e pragmatismo, sposando la fine del conflitto con lo scenario economico. La segretaria del Pd ha detto che «il modo migliore per evitare altri rincari di carburanti e benzina, ma anche del gas e del prezzo dell’energia, che in Italia purtroppo è il più caro d’Europa, è fermare queste guerre illegali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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