Domenica si gioca al Mazza contro il Santarcangelo, con il pubblico che ha ritrovato fiducia nella squadra. La partita si inserisce in un percorso che prosegue nei playoff, dove l’obiettivo si fa più sfidante. La sconfitta arrivata conferma le attese di molti, anche se non sono state una sorpresa per chi conosce il calcio. La sfida successiva si prospetta più impegnativa, con l’asticella che si alza.

Tutto come si temeva, e come non era difficile prevedere, se solo si ha un po’ di esperienza di calcio. Chi arriva alla fine della penultima giornata davanti, nove volte su dieci la spunta, e il Mezzolara ce l’ha fatta rintuzzando con l’1-0 al Sant’Agostino la grande rincorsa della Spal. Parlato ha eguagliato il record del primo anno di Semplici, con nove successi e un pareggio nelle ultime dieci: ma oggi come allora, la Spal non è riuscita a raggiungere il traguardo che si era prefissata perchè è partita troppo tardi e troppo da lontano. Il cammino recente non è stato però inutile: è servito a riconciliare pubblico e squadra. Le ovazioni a fine partita da parte della curva, più il significativo striscione di apprezzamento per l’operato dell’allenatore, raccontano come la striscia vincente abbia rigenerato un bel po’ l’ambiente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domenica in campo al Mazza col Santarcangelo. Riconciliati pubblico e squadra. Ora nei playoff l’asticella si alzerà

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