DIRETTA Como-Fiorentina 0-1 Fagioli porta avanti i viola

La partita tra Como e Fiorentina si è appena conclusa con un gol di Fagioli, che ha portato i viola in vantaggio. La rete arriva al 14esimo minuto, dopo un’azione veloce sulla fascia destra. I giocatori della Fiorentina festeggiano sotto la curva, mentre il Como cerca di reagire. La partita prosegue con intensità e tensione tra le due squadre.

41' Cross di Baturina d'esterno, Douvikas anticipa Ranieri ma di testa non inquadra la porta. 37' Il Como ci prova ancora con una conclusione dalla distanza di Nico Paz, ma anche stavolta l'argentino sbaglia completamente la mira. 34' Nico Paz cerca la conclusione da fuori area, mira completamente sbagliata col pallone che termina in curva. 32' Ancora decisivo Fagioli, che recupera palla nella propria trequarti e si prende il fallo da Nico Paz. 28' NICO PAZ! A un passo dal pari il Como, col cross di Kuhn per il numero 10 che con l'esterno sfiora il palo. 24' Cross di Vojvoda che centra in pieno Parisi, che poi subisce fallo dallo stesso Vojvoda.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha segnato il gol che ha portato avanti i toscani, causando la reazione dei padroni di casa.

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev si anima con emozioni e gol.

FIORENTINA-COMO 1-2: RIBALTATI! UN DISASTRO!

#SerieA – Goal Alert: Como 0-1* Fiorentina *(Fagioli 26‘) #SSFootball x.com

