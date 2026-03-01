Diretta gol Serie A | Roma Juventus 3-1 Malen cala il tris

Durante la 27esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite, tra cui la sfida tra Roma e Juventus. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1, con Malen che ha segnato il terzo gol. La cronaca, i dettagli e i risultati sono stati trasmessi in diretta, con aggiornamenti su moviola e cronaca live.

Solet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziario André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così» Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Roma Juventus 3-1, Malen cala il tris Diretta gol Serie A LIVE: David cala il tris in Sassuolo Juventus!La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la... Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 3-0, Kostic cala il trisCalciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è... Una raccolta di contenuti su Roma Juventus. Temi più discussi: Roma - Juventus in Diretta Streaming; Serie A | Dove vedere Roma-Juventus; Serie A, Roma-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Roma-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming. Roma-Juventus, il risultato in diretta LIVELa Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1 pareggio); ino ... sport.sky.it Roma-Juventus 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ndicka riporta avanti i giallorossiLa diretta live di Roma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Le ufficiali di Roma-Juventus Spalletti conferma Perin tra i pali - facebook.com facebook SERIE A | In campo Roma-Juventus. Segui la DIRETTA #ANSA x.com