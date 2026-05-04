Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026 | castelli ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio

Il 24 maggio 2026 molte dimore storiche saranno aperte al pubblico senza costi di ingresso. Castelli, ville e palazzi potranno essere visitati gratuitamente in diverse regioni italiane, tra cui il Lazio. Questa giornata rappresenta l’occasione per scoprire edifici di rilevanza storica e architettonica, spesso chiusi al pubblico durante l’anno. La manifestazione si svolge in tutta Italia, con il più grande museo diffuso del paese che riapre le sue porte.

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile. Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare.🔗 Leggi su Funweek.it

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