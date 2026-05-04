Denunciato il ciclista incubo degli automobilisti che ruba nelle auto in sosta

Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver compiuto diversi furti ai danni di auto in sosta a Seveso. Secondo le forze dell’ordine, avrebbe danneggiato e rubato all’interno di veicoli parcheggiati nella zona, creando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti. Le indagini sono in corso per raccogliere ulteriori elementi e confermare le responsabilità dell’uomo.

Sarebbe un uomo do 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, l’incubo degli automobilisti di Seveso che avrebbe messo a segno diversi furti danneggiando le auto parcheggiate. L’uomo il 22 aprile è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Seveso. Il 32enne è stato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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