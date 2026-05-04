“Stargirl”, il nuovo album di Dennis, un disco pop contemporaneo che si muove come un racconto, dove ogni passaggio cambia il modo di guardare ciò che è già accaduto. Dodici tracce che diventano la colonna sonora di questo nuovo inizio per l’artista. Una playlist intima e profonda, capace di essere allo stesso tempo personale e collettiva, che attraversa generi, immagini e stati d’animo senza restare mai ferma in un’unica direzione. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato l’ex volto di Amici, ecco cosa ci ha raccontato. Dennis presenta “Stargirl” – Intervista . Dennis, bentornato su SuperGuida TV. Siamo qui per presentare il tuo secondo album, Stargirl.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Dennis, da Amici al nuovo album “Stargirl”: “È un disco nato in maniera naturale. Amici? Esperienza fondamentale, facevo il barbiere e lì ho avuto la possibilità di studiare e crescere” – Intervista

Notizie correlate

“Ho fatto Amici e non ho mai vinto una sfida. Facevo il barbiere, ma non ero mai il migliore. Ho pensato che non era il mio destino, ma oggi non me ne frega niente”: parla Dennis (ex Deddy)“All’epoca, nonostante fossi nel mio maggior momento di successo, non mi vedevo come artista”.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dennis, da Amici al nuovo album Stargirl: È un disco nato in maniera naturale. Amici? Esp...; Dopo Amici non mi godevo più le cose semplici. Il mio sogno? Sanremo. Dennis presenta il nuovo album Stargirl; Dennis lancia il nuovo album Stargirl: il ragazzo di Settimo alla ricerca di una voce più vera; Brescia, vivaio tra rimpianti e strategie: i top club sul 2010 Beldenti.

Ho fatto Amici e non ho mai vinto una sfida. Facevo il barbiere, ma non ero mai il migliore. Ho pensato che non era il mio destino, ma oggi non me ne frega niente: parla ...All’epoca, nonostante fossi nel mio maggior momento di successo, non mi vedevo come artista. È stato questo uno dei paradossi, tipici della sindrome dell’impostore che Dennis (ex Deddy) ha vissuto ... ilfattoquotidiano.it

Dopo Amici non mi godevo più le cose semplici. Il mio sogno? Sanremo. Dennis presenta il nuovo album StargirlIn molti si ricorderanno di lui per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi (5 anni fa). All'epoca si era fatto conoscere con il nome di Deddy, ormai sostituito da Dennis. E ieri, 24 aprile ... today.it

#Parma, si segue Dennis Beldenti, talento 2010 dell'Union Brescia. Valutazione elevata per il difensore e forte concorrenza, ma i crociati sono in corsa #calciomercato x.com

Quel brivido felino al gol di Dennis - facebook.com facebook