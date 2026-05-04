Delia canta Bella ciao cambiando il testo ma lo aveva già fatto a X Factor

Venerdì si è svolto a Roma il tradizionale Concerto del primo maggio, con numerosi artisti presenti. Tra questi, Delia Buglisi, finalista di X Factor 2025, ha interpretato “Bella Ciao” in una versione con testo rivisto. La cantante aveva già proposto una versione modificata della canzone durante il suo percorso nel talent show. La sua esibizione ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i presenti alla manifestazione musicale.

Venerdì si è tenuto a Roma il tanto atteso Concerto del primo maggio. Tra i tanti ospiti c’era Delia Buglisi, una dei finalisti di X Factor 2025 e sul palco ha portato un inno alla libertà: Bella Ciao. Ma cambia il testo, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. Sui social scatta subito la polemica, accusando la cantante catanese di avere stravolto il testo del brano. La finalista di X factor si difende con un lungo post su Instagram, spiegando il perché ha deciso di sostituire la parola partigiano. “Essere umano era per i civili che vengono ammazzati dalle bombe mentre stanno cenando a casa o mentre stanno dormendo con i propri figli”, afferma Delia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Delia canta “Bella ciao” cambiando il testo, ma lo aveva già fatto a X Factor DELIA canta “Sei bellissima” di Loredana Bertè | X Factor 2025 Semifinale Notizie correlate Delia canta Bella Ciao al Concertone e cambia il testo: bufera social dopo l’esibizioneLa cantante sostituisce “partigiano” con “essere umano”: polemica immediata sul palco del Primo Maggio La performance di Delia Bella Ciao al... Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concertone, Delia canta Bella Ciao: la parola partigiano cambia in essere umano; Delia canta 'Bella Ciao' al Concertone ma 'cancella' partigiano: è polemica - Video; Delia canta 'Bella Ciao' al Concertone. Ma senza partigiano; Delia canta ‘Bella ciao’ ma cambia la parola partigiano: è polemica. Delia canta Bella ciao al Concerto del 1° maggio e sostituisce partigiano con essere umano: valanga di critiche sui socialDelia sostituisce partigiano con essere umano in Bella Ciao al Concertone: scoppia la polemica sui social. ilfattoquotidiano.it Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano, rivolta socialBigMama: 'State lontani dai contratti pirata'. Bambole di Pezza: 'Possiamo cambiare le cose per un futuro migliore'. Levante: 'Per un lavoro dignitoso servono persone oneste'. Ermal Meta cita Tina Ans ... ansa.it Delia canta “Essere Umani” di Mengoni #primomaggio #deliabuglisi #essereumano - facebook.com facebook È il Concertone del primo maggio 2027, Delia canta una cover di Mengoni : Credo nei partigiani, Credo nei partigiani Credo nei partigiani che hanno coraggio Coraggio di essere partigiani #1m2026 #concertoprimomaggio #primomaggio x.com