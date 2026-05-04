Il Tottenham ha battuto l’Aston Villa 2-1, ottenendo la seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Roberto De Zerbi. Con questa vittoria, la squadra si allontana di un punto dalla zona retrocessione. Da quando ha assunto il ruolo di allenatore, De Zerbi ha portato autorevolezza alla squadra e si è notato un aumento del suo carisma in panchina. Non accadeva da agosto che gli Spurs riuscissero a vincere due partite di fila.

Il Tottenham ha vinto contro l’Aston Villa 2-1, portandosi a +1 dalla zona retrocessione; seconda vittoria consecutiva per Roberto De Zerbi da quando siede sulla panchina degli Spurs; non accadeva da agosto che vincessero due partite di fila. I giocatori sembrano aver ritrovato fiducia con il nuovo tecnico e ora la salvezza è possibile; sarà importante il prossimo match, lunedì 11, contro il Leeds, altro club che cerca la salvezza aritmetica in Premier League. Il Tottenham si sta rialzando dalla crisi grazie a De Zerbi. A maggio, scrive il Guardian, il Tottenham sembra aver ingranato, con i giocatori in sintonia con le idee di De Zerbi. “ Durante la partita, anche dal rumore dei tifosi, sembrava che fossero gli Spurs la squadra in forma e in corsa per la Champions League “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi sta facendo miracoli al Tottenham, il Guardian: “Emana carisma e ha portato autorevolezza”

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