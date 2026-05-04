De Rossi ha espresso il desiderio di evitare un destino simile a quello di alcuni ex giocatori, facendo riferimento a una frase sulla volontà di non fare la fine del sorcio. La questione riguarda anche le decisioni sul riscatto di Baldanzi e le eventuali cessioni di altri calciatori. Nel frattempo, si attendono eventuali sviluppi sulle trattative e le scelte del club per la prossima stagione.

? Cosa scoprirai Come può De Rossi evitare il destino di Gilardino e Vieira?. Chi dovrà decidere tra il riscatto di Baldanzi e le cessioni?. Perché la gestione di Bijlow preoccupa l'allenatore dopo il pareggio?. Quali profili veloci cercherà il tecnico per non restare isolati?.? In Breve Il riscatto di Baldanzi richiederebbe un investimento di 8 milioni di euro alla Roma.. Ekhator emerge come modello per velocità e crescita tecnica nel progetto sportivo.. Dubbi su Bijlow dopo errori tecnici subiti contro l'attaccante Raspadori a Bergamo.. La dirigenza deve gestire le cessioni necessarie per la stabilità finanziaria del club.. Daniele De Rossi ha lanciato un monito chiaro a Bergamo dopo il pareggio del Genoa contro l’Atalanta, utilizzando una metafora romanesca per descrivere il rischio di finire come il sorcio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Rossi al Genoa: “Non voglio fare la fine del sorcio

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