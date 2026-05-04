Dante Ferretti con i miei occhi I segreti del maestro della scenografia tra arte e cinema
In occasione della mostra Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della scenografia, in corso fino al 19 luglio 2026 ai Musei di San Salvatore in Lauro a Roma, sabato 2 maggio alle ore 17.00 Dante Ferretti incontrerà il pubblico in dialogo con Alessandro Bencivenni, sceneggiatore.🔗 Leggi su Romatoday.it
Dante Ferretti in mostra a Roma: i bozzetti che svelano il cinema
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