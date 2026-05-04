Recenti eventi hanno confermato come i forti venti abbiano contribuito alla rapida propagazione di incendi boschivi, causando danni significativi alla biodiversità. Le autorità competenti hanno sottolineato la necessità di potenziare le misure di prevenzione per ridurre il rischio di simili disastri in futuro. Le fiamme hanno interessato vaste aree naturali, compromettendo ambienti e specie che vi abitano. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi più efficaci per tutelare gli ecosistemi.

di Edoardo Nevola* "La previsione di qualche giorno fa, che i forti venti avrebbero fatto rapidamente propagare le fiamme, si è purtroppo avverata. E ciò che fa ancora più rabbia è sapere che i primi interventi sono avvenuti solo dopo alcune ore le prime allerte dei cittadini, e che anche questa volta come per tanti altri incendi boschivi le fiamme hanno causa antropica. Alcuni dicono piromane, altri un rogo in proprietà privata poi sfuggito al controllo. Poco cambia, il risultato è un intero versante del Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, ridotto completamente in cenere. Le prime stime parlerebbero di oltre 700 ettari, ovvero decine di migliaia di alberi diventati fumo, e chissà quante centinaia di animali che hanno perso la propria casa e probabilmente anche la vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danni ingenti alla biodiversità: "Più prevenzione"

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