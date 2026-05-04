Sabato pomeriggio e notte si sono verificati due incidenti mortali lungo l’autostrada A7 e A12, entrambi con coinvolgimento di motociclisti. In seguito alle verifiche, sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone legate ai sinistri. In particolare, uno dei casi riguarda il decesso di un motociclista avvenuto nella galleria dell’A7, dove un automobilista è stato coinvolto e ora è sotto indagine.

Lecco, 4 maggio 2026 – Ci sono tre indagati per i due incidenti mortali in A7 e in A12 di sabato pomeriggio e notte. Il pubblico ministero di Genova Federico Panichi li ha inscritti nel registro come atto dovuto per poter consentire loro di nominare eventuali consulenti per gli accertamenti tecnici. Nel primo caso ha perso la vita Daniele Marelli, un ragazzo di 26 anni di Lecco: caduto in modo autonomo con la sua moto poco prima dello svincolo per Busalla, è stato travolto da una macchina arrivata alcuni secondi dopo. Il conducente, negativo ai test, è stato indagato per omicidio stradale. Secondo i rilievi, in ogni caso, la macchina stava viaggiando a distanza di sicurezza entro i l imiti di velocità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniele Marelli morto in moto nella galleria dell’A7: indagato l’automobilista che lo ha travolto

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