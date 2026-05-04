Dall' alba sciopero davanti ai cancelli della Granarolo | i motivi della mobilitazione

Dall’alba, alle 5.30, i lavoratori della Cooperativa San Martino, impiegati nell’appalto interno di Granarolo, hanno iniziato una manifestazione davanti ai cancelli dell’azienda alimentare di Usmate Velate. La mobilitazione coinvolge le persone che svolgono il loro servizio presso l’azienda e si è protratta fin dalle prime ore del mattino. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto anche alcuni colleghi che si sono uniti alle attività di sciopero.

Braccia incrociate dall’alba. Dalle 5.30 del mattino i lavoratori della Cooperativa San Martino impiegati nell’appalto interno Granarolo hanno manifestato e scioperato davanti ai cancelli della nota azienda alimentare di Usmate Velate. Una protesta, promossa dai Cobas, e che ha visto l’adesione.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fim Cisl Bari - Ac Boilers da questa mattina mobilitazione davanti ai cancelli a oltranzaDa questa mattina mobilitazione ad oltranza in tutte le società del gruppo presenti nel sito, con presidio permanente davanti ai cancelli. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dall'alba sciopero davanti ai cancelli della Granarolo: i motivi della mobilitazione; Partecipo' a sciopero Sudd Cobas: seconda studentessa Machiavelli-Capponi segnalata ai servizi sociali. Addetti della logistica in sciopero. Sospesi quattro delegati Si.Cobas: L’azienda ritiri i procedimentiCasalpusterlengo, mobilitazione dei lavoratori della Alba srl. L’azienda vuole colpire i sindacati scomodi ... msn.com Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionistaSospeso il blocco dell'autotrasporto annunciato da Unatras dalla mezzanotte di domenica, dopo l'investimento mortale di un camionista travolto da un'auto avvenuto questa notte a Caserta. Ad ... tg24.sky.it Dall’8 aprile al 10 maggio, facendo la spesa presso uno dei punti vendita Iperal, puoi donare un cuoricino. Come funziona Ogni 10 Euro di spesa (scontrino unico) effettuata con la carta fedeltà CartAmica, si riceve 1 cuore e indicando il nostro codice, potet - facebook.com facebook Dopo aver comunicato l'uscita dall'Opec, gli Emirati Arabi Uniti annunciano un piano di investimenti da 55 miliardi di dollari tramite Adnoc, la compagnia petrolifera statale. E puntano anche al mercato statunitense del gas liquefatto. x.com