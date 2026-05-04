L’ex presidente della Federazione calcio ha dichiarato pubblicamente di essere di sinistra durante un’intervista ospite di un programma televisivo. La sua affermazione ha suscitato attenzione, considerando il ruolo ricoperto fino a poco tempo fa nel mondo sportivo. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussioni politiche e di speculazioni sui legami tra politica e sport in Italia. È la prima volta che l’ex dirigente si esprime in modo così diretto sulla propria affiliazione politica.

Caro Gabriele Gravina, caro ex presidente della Federazione giuoco calcio, le scrivo questa cartolina perché l’ho sentita l’altra sera, ospite di Lilli Gruber, fare outing sulla sua fede politica: «Sono di sinistra», ha detto. E come poteva essere altrimenti? Di fronte alla conduttrice che le chiedeva di una possibile discesa in campo, per altro, lei non si è tirato indietro: «Per ora no», ha risposto, facendo danzare quel «per ora» come solo Silvia Salis sa fare. Poi ha anche aggiunto: «Faccio già politica», accendendo le speranze di chi sta aspettando un Papa straniero capace di riunificare le forze sedicenti progressiste. Dal campo di calcio al campo largo, si sa, il passo è breve.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dalla FIGC al Campo Largo: il paradosso politico di Gabriele Gravina

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