Il presidente dimissionario della Figc ha affrontato vari temi durante un'intervista televisiva, concentrandosi soprattutto sulla situazione del calcio italiano e sulle recenti decisioni del governo riguardo al commissariamento dell'organismo. Ha espresso la necessità di rispetto per la Federazione, commentando anche le questioni politiche e istituzionali che coinvolgono il mondo dello sport. La discussione si è concentrata sulle dinamiche tra le istituzioni sportive e il potere esecutivo.

Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc dopo il fallimento della Nazionale per la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, torna a parlare. Lo fa a Otto e Mezzo, programma condotto su La7 da Lilli Gruber, e per la prima volta in tv dopo il caos venutosi a creare dopo il ko azzurro ai rigori contro la Bosnia nello spareggio per i Mondiali. E il 72enne pugliese, incalzato dalle domande della conduttrice, non si è tirato indietro nel parlare di pallone, politica e tirare anche una stoccata al governo. “Sono un moderato di centro, tendente a sinistra” ha ammesso, ma alla domanda se è pronto a una candidatura politica col Pd, in perfetto stile calcistico ha dribblato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gabriele Gravina svela il pensiero politico e attacca il governo sul commissariamento Figc: "Serve rispetto"

Notizie correlate

Leggi anche: Dimissioni Gravina: il presidente FIGC fa resistenza. Ipotesi commissariamento? Le ultime

Leggi anche: Inchiesta arbitri, Gravina contro il commissariamento della Figc: “Viola il principio di autonomia”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Figc commissariata? Gravina: Viola principio autonomia della Uefa; FIGC, Gravina spiega perché si è dimesso e tuona contro l'ipotesi commissariamento: Violerebbe le regole UEFA; Asse Ceferin-Gravina: spunta un affare immobiliare da oltre 600mila euro a Milano; Gravina: Commissariamento FIGC per legge viola principio autonomia tutelato da Uefa.

Gravina: «Dimissioni? Scelta personale! Malagò e Abete sono due ottimi dirigenti»Gabriele Gravina, ex Presidente della FIGC, si è soffermato sull’ipotesi di commissariamento e sul caso arbitri! Le sue dichiarazioni Il presidente dimissionario della FIGC, Gabriele Gravina, è tornat ... sampnews24.com

Non ho fallito: sentite Gravina. No al commissariamento e sugli arbitri: Fango senza...Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta. Torna a parlare così presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, dagli studi di Otto e mezzo su La7. E' stata una mia s ... tuttosport.com

Gabriele Gravina torna a parlare Lo fa rivendicando quello che è stato il suo lavoro in FIGC Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook

Gabriele #Gravina a La7: “Non credo di aver fallito da Presidente della #FIGC, ma è stato giusto dimettermi. Sono stato usato come capro espiatorio di situazioni che non mi appartengono…” x.com