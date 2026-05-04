Dal rosso a Tomori al giallo di Gagliardini | la moviola di Serie A

Durante la 35esima giornata di Serie A sono stati protagonisti diversi episodi da moviola. La Juventus ha protestato contro un episodio durante la partita contro il Verona, mentre il Milan ha richiesto due rigori in occasione dell’incontro con il Sassuolo. Sul campo, sono stati assegnati un cartellino rosso a Tomori e un cartellino giallo a Gagliardini. Prima dei due incontri posticipati di oggi, queste sono state le principali situazioni da revisione arbitrale.

Proteste di Juventus e Milan per gli arbitraggi contro Verona e Sassuolo: i rossoneri chiedono due rigori In attesa dei due posticipi di oggi, la 35esima giornata di Serie A ha già offerto tanti episodi da moviola concentrati in due partite. La Juventus non va oltre il pareggio casalingo contro il Verona, ma protesta per l’ammonizione a Gagliardini dopo appena 5 minuti: il fallo dell’ex interista su David è con i tacchetti esposti, ma non affonda il colpo e colpisce la gamba sollevata da terra dell’avversario. Il fallo di Gagliardini su David (foto Ansa) – Calciomercato.it Se Ayroldi lo avesse espulso, tuttavia, il Var probabilmente non lo avrebbe corretto.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal rosso a Tomori al giallo di Gagliardini: la moviola di Serie A Notizie correlate Moviola Como Roma, dal rigore su El Shaarawy al rosso di Wesley: gli episodi dubbiMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del... Sassuolo-Milan 1-0 (45?): Leao spreca, rosso per Tomori | Serie A NewsÈ terminato da pochi minuti il primo tempo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tomori, che disastro: espulso per doppio giallo, Milan in 10 dal 24' contro il Sassuolo; Sassuolo-Milan, rosso a Tomori: ecco perché è un’espulsione storica; Sassuolo-Milan: rosso a Tomori dopo 23’, gol lampo Berardi, tre rigori negati, Allegri incredulo; Moviola Sassuolo-Milan: Tomori espulso, decisione giusta? C'era fallo di Thorstvedt su Jashari prima dell'1-0 di Berardi?. Dal rosso a Tomori al giallo di Gagliardini: la moviola di Serie ALe ultime news Serie A con la moviola: Gagliardini rischia il rosso in Juventus-Verona. Rosso giusto a Tomori, Gabbia e Kone rischiano rigori ... calciomercato.it Sassuolo-Milan: rosso a Tomori dopo 23’, gol lampo Berardi, tre rigori negati, Allegri increduloLa prova dell’arbitro napoletano Maresca al Maipei Stadium nella gara della 35esima giornata di serie A Sassuolo-Milan analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli ... sport.virgilio.it Le pagelle di #SassuoloMilan 2-0 Pavlovic l'unico che si salva Fikayo Tomori imperdonabile - facebook.com facebook Brocchi: “Tomori Con la sua esperienza, non può fare una sciocchezza del genere” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com