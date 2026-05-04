dal disastro in nazionale alla gioia con il club

La squadra nerazzurra ha una lunga tradizione di giocatori provenienti da diverse parti del mondo, che nel corso degli anni hanno rappresentato il club sia in ambito internazionale che nelle competizioni nazionali. Dopo le partite con la nazionale, i calciatori tornano a vestire la maglia del club, contribuendo alle sfide di campionato e alle coppe. La presenza di atleti di diversa provenienza caratterizza da sempre la composizione della rosa e il modo in cui la squadra si presenta in campo.

Inter.nazionale. Di nome e di fatto. Nel senso che da sempre la squadra nerazzurra è un concentrato di grandi campioni, stranieri e nostrani. Oggi come nel 2024, l’anno della seconda stella. Accanto a capitan Lautaro Martinez, a Calhanoglu e Dumfries, a Marcus Thuram e poi gli eterni De Vrij e Mkhitaryan, ci sono alcuni pilastri della nazionale italiana. Di ieri (ad esempio Darmian e Acerbi ) ma soprattutto di oggi. I reduci dalla delusione più grande, quella della mancata qualificazione ai Mondiali di Usa 2026. Ritrovare il sorriso dopo la mazzata in Bosnia non era semplice, ma Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Nicolò Barella (proprio...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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