Da piccola azienda del trevigiano a polo italiano di prodotti da forno

Il Fornaio del Casale è stato fondato nel 1969 come grossista nel settore della pasticceria industriale e dei sostitutivi del pane, con sede a Casale sul Sile, nel Trevigiano. Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mercato italiano dei prodotti da forno. Attualmente, si presenta come un polo di produzione e distribuzione, con una presenza consolidata nel settore.

IL FORNAIO del Casale inizia l’attività nel 1969 come grossista tradizionale nel comparto della pasticceria industriale e dei sostitutivi del pane, con base a Casale sul Sile (Treviso). Nel 1990 nasce il marchio Gecchele, che diventa il brand principale con cui vengono commercializzati torte, ciambelle e altri prodotti da forno (in foto in basso un fornaio in laboratorio) sul mercato italiano, con copertura capillare nel Triveneto e in Lombardia. Nel 2001 l’azienda si espande con l’acquisizione di una struttura simile a Faenza, ampliando la distribuzione in Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo. Nel 2004 viene sviluppato il primo impianto per la produzione di crostoli, galani, castagnole e chiacchiere, rafforzando il posizionamento come player di riferimento nei prodotti tipici di Carnevale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da piccola azienda del trevigiano a polo italiano di prodotti da forno Notizie correlate Marco Mazzariol, il 15enne trevigiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne nominato Alfiere della Repubblica da MattarellaTREVISO - Marco Mazzariol giovane trevigiano, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Leggi anche: Riapre il forno del paese gestito da una coppia di ventenni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Da piccola azienda del trevigiano a polo italiano di prodotti da forno; Un colosso da 35 tonnellate nato in una piccola impresa di Legnano; Da piccolo fabbro a un impero con 500 collaboratori: la storica azienda taglia il traguardo dei 100 anni; Camera Arbitrale di Milano – Dati annuali 2025: crisi di impresa, ecco le imprese che scelgono di salvarsi con la Composizione negoziata. Da piccola azienda del trevigiano a polo italiano di prodotti da fornoIL FORNAIO del Casale inizia l’attività nel 1969 come grossista tradizionale nel comparto della pasticceria industriale e dei sostitutivi ... msn.com Piccola Industria Ancona, 'benessere in azienda per attrarre talenti e produttività'Investire sulle persone significa investire sul futuro economico delle Marche. Come Regione ci impegniamo a sostenere politiche attive per il lavoro, formazione e competenze, accompagnando le imprese ... ansa.it La prima contestazione era per un omesso versamento, avendo fatto parte del cda d’una piccola azienda informatica che non avrebbe saldato una parte di Tfr a ex dipendenti o soci - facebook.com facebook Piccola azienda di produzione di macchine utensili per industria carta/cartone e cartotecnica, in particolare per: - fustellatura (die-cutting) - produzione di imballaggi - scatolifici e cartotecniche. Bilancio 2024 depositato: 18,2 mln di fatturato 4,6 mln di utile netto x.com