Il club ha conquistato il suo scudetto grazie a una gestione caratterizzata da continuità e stabilità, attribuibili a Giuseppe Marotta. Da “Morattiano” a “Marottiano”, si osserva un cambiamento nel modo di affrontare le decisioni più importanti, con un approccio più cauto e meno imprevedibile rispetto al passato. Marotta è stato coinvolto come figura chiave nelle scelte strategiche e nella guida della squadra durante questa stagione vincente.

Questo scudetto ha un nome, Giuseppe, e un cognome, Marotta. L’uomo della continuità, della stabilità, della tranquillità. Tutte caratteristiche che l’Inter, nella sua ultracentenaria storia, non ha quasi mai avuto, perché se in passato è stata “pazza” in campo, è perché lo era anche al di fuori. Dal 2018 a oggi, invece, l’Inter è continua, stabile, tranquilla. Da morattiana a marottiana, inversione di due lettere e di un mondo intero. Da otto anni l’Inter abita stabilmente i piani alti del calcio e vi è rimasta ancorata persino di fronte a scosse come il passaggio forzato da una proprietà come Suning (che conservava ancora qualche tratto del vecchio mecenatismo all’italiana) a un fondo come Oaktree, pura espressione del nuovo pragmatismo finanziario che avanza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da “Morattiano” a “Marottiano”: il club è meno pazzo e non sbaglia mai le scelte cruciali

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