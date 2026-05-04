Da cosa deriva il termine ‘grottesco’? Il nome nasce da questi ‘affreschi’ romani che sono stati al buio per 1400 anni

Il termine “grottesco” deriva da ambienti sotterranei di Roma, che sono stati nascosti per circa 1400 anni e poi riscoperti nel corso dei secoli. Questi spazi, chiamati appunto “grotte”, sono noti per gli affreschi che li decorano, caratterizzati da motivi fantastici e deformati. La parola è quindi legata a questi ambienti sotterranei, che hanno ispirato l’uso del termine per descrivere uno stile artistico e un modo di rappresentare le cose.

Il termine “ grottesco ” ha un’origine molto più concreta di quanto sembri: nasce da alcuni misteriosi ambienti sotterranei di Roma, rimasti nascosti per secoli e poi riscoperti quasi per caso. Quegli affreschi romani, sepolti nel buio per circa 1400 anni, avrebbero ispirato alcuni dei più grandi artisti del Rinascimento e lasciato un segno duraturo nel linguaggio dell’arte. Dalla Domus Aurea alle “grotte” sotto Roma: da cosa deriva il termine “grottesco”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per capire da dove arriva la parola “grottesco” bisogna tornare alla Domus Aurea, la gigantesca reggia fatta costruire da Nerone dopo l’incendio del 64 d.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate One-itis, dove nasce e cosa significa il termine utilizzato da Andrea Sempio nei post sul webCosa significa esattamente One-itis? Da dove deriva il termine utilizzato da Andrea Sempio in alcuni dei 3mila post che potrebbe aver pubblicato con... "Svegliamoci prima che il buio diventi l'ultima cosa da guardare"Salve Foggiatoday, vi scrivo con il piglio di chi ama la propria città e non accetta di vederla morire nell'indifferenza. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: One-itis, dove nasce e cosa significa il termine utilizzato da Andrea Sempio nei post sul web; Accesso vascolare in emodialisi: oltre il dogma della fistola, verso una scelta appropriata; Pipì scura: quali sono le cause e quando preoccuparsi dell’urina marrone; Fuga al Lago di Garda: dove dormire, cosa vedere. Dal Grand Hotel amato da Fellini e Mastroianni al Vittoriale degli Italiani. Cosa succede davvero al corpo con la deriva cardiacaIn primavera e in estate correre come prima può diventare ingannevole: la deriva cardiaca spiega perché il cuore sale anche se il passo resta uguale ... gqitalia.it Pizza Fact is back E tu sapevi da cosa deriva l’alveolatura Prenota subito dal link in bio oppure chiama il 351 0986342 Pozzallo (RG), Via Mazzini 60 #mazzini60 #davidegiallongo - facebook.com facebook