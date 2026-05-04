Cunningham Harris e il vero Duren | Detroit domina gara-7 con Orlando ai Magic non basta Banchero

Da gazzetta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella decisiva gara sette, i Pistons di Detroit hanno battuto gli Orlando Magic, portandosi avanti nella serie e accedendo al secondo turno dei playoff. Cunningham, Harris e il vero Duren hanno contribuito alla vittoria della squadra di casa, mentre i Magic, nonostante i 22 punti di Banchero, non sono riusciti a evitare l’eliminazione. La partita è stata caratterizzata da un punteggio equilibrato e da un’intensa battaglia sul parquet.

Rimonta completata. I Detroit Pistons, testa di serie numero 1 della Eastern Conference, stravincono Gara 7 contro Orlando e conquistano il secondo turno dei playoff Nba ribaltando la serie dall’1-3 sino al 4-3 definitivo. Alla Little Caesars di Motown finisce 116-94. Ora i Pistons aspettano di conoscere il prossimo avversario, la vincente di un’altra Gara 7, quella tra Cleveland e Toronto. Orlando aveva buttato via la serie in Gara 6 dilapidando 24 punti di vantaggio in casa. Imperdonabile.  Tanta difesa. Come sempre, più che mai. Quella che forza 13 palle perse, fiacca l’attacco avversario sino a stritolarlo nel secondo tempo, sulla lunga distanza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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