Cultura di pace | a Novara la lectio di Lama Michel Rinpoche chiude il Festival Dialoghi

Il Festival "Dialoghi su ambiente, persone e buona governance" si chiude con un appuntamento speciale dedicato alla cultura di pace. Ospite d'eccezione Lama Michel Rinpoche, maestro buddhista riconosciuto a livello internazionale, che porterà una lectio sulla pace interiore e collettiva come.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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