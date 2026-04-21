Il figlio di Cristiano Ronaldo promosso in prima squadra con il padre | l'idea clamorosa dell'Al-Nassr

L'Al-Nassr sta valutando la possibilità di far partecipare il figlio di Cristiano Ronaldo agli allenamenti della prima squadra. La decisione sarebbe stata presa in vista di una promozione ufficiale, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo. La famiglia del calciatore portoghese è attualmente in Arabia Saudita, dove il giocatore gioca con l'Al-Nassr. La squadra sta considerando questa opzione senza aver ancora confermato ufficialmente il passo successivo.

L'Al-Nassr starebbe pensando di aggregare il figlio di Cristiano Ronaldo agli allenamenti della prima squadra. Un sogno sempre più concreto per la coppia padre-figlio nel club saudita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cristiano Ronaldo inarrestabile con l’Al-Nassr: torna dall’infortunio, fa doppietta e avvicina i 1000 golCristiano Ronaldo rientra dopo l'infortunio, firma una doppietta contro l'Al-Najma con l'Al-Nassr e sale a 967 gol ufficiali in carriera: il... Cristiano Ronaldo stoico, gioca con l’Al Nassr poi viene sostituito all’89°: “Doveva vomitare”Nonostante fosse partito titolare in attacco dell'Al Nassr contro l'Al Ettifaq, Cristiano Ronaldo è stato sostituito all'89° minuto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il figlio di Cristiano Ronaldo ha un piede morbidissimo: pennella una punizione nel sette e fa tripletta; Tale padre, tale figlio: tripletta di Cristiano Ronaldo Jr con l’Al-Nassr Under 16; Non chiamatelo figlio di: Lorenzo Paratici sa fare gol, con lui e Arena la Roma sogna; Diletta Leotta, Fabrizio Romano ospite del suo podcast: Interrotto sul più bello per una notizia. Cristiano Ronaldo, arriva la chance di giocare con suo figlio all’Al Nassr il prossimo anno. Che cosa sta succedendoCristiano Ronaldo potrebbe giocare con suo figlio all'Al Nassr il prossimo anno. Vediamo insieme che cosa sta succedendo ... juventusnews24.com Il figlio di Cristiano Ronaldo promosso in prima squadra con il padre: l’idea clamorosa dell’Al-NassrL’Al-Nassr starebbe pensando di aggregare il figlio di Cristiano Ronaldo agli allenamenti della prima squadra. Un sogno sempre più concreto per la coppia padre-figlio nel club saudita. Leggi tutte le ... fanpage.it "Cristiano #Ronaldo giocherà con suo figlio in prima squadra": l'indiscrezione x.com L’ex terzino brasiliano Marcelo ha riacceso ancora una volta l’eterno dibattito tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In un’intervista con Romário, non ha esitato quando gli è stato chiesto chi fosse più difficile da affrontare: ha scelto Messi. Marcelo ha spiegato facebook