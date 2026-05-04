Cresce l’incertezza | Ora serve un’Europa veloce e determinata

Negli ultimi anni, il settore energetico ha subito profondi mutamenti, passando dall’essere una semplice voce di spesa a una variabile che influisce sulla stabilità finanziaria e sulla pianificazione. Questa evoluzione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra gli operatori, mentre si intensificano le richieste di un’Unione europea che agisca con rapidità e decisione per affrontare le nuove sfide.

NEGLI ultimi anni il contesto in cui operiamo è profondamente cambiato: l’ energia non è più solo una voce di costo, ma una variabile che oltre a incidere direttamente sulla stabilità dei conti incide anche sulla capacità di pianificazione. Per aziende globali come illycaffè, fortemente orientata all’export, questo significa convivere con un livello di incertezza che prima non c’era". Cristina Scocchia (nella foto in basso), ad di illycaffè, guarda con preoccupazione al contesto internazionale. Oggi il punto non è soltanto quanto costa produrre, ma quanto è prevedibile farlo. Le tensioni geopolitiche, come si vede anche in queste settimane con lo stretto di Hormuz, si riflettono lungo tutta la filiera: aumentano i costi logistici, si allungano i tempi di consegna.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cresce l’incertezza: "Ora serve un’Europa veloce e determinata" Notizie correlate Carburante voli, allarme contenuto ma cresce l’incertezza: ecco i quattro scenari possibili per l’EuropaI primi segnali arrivano dagli aeroporti italiani, dove si registrano sporadici razionamenti di carburante per il traffico aereo. Valsa, serve attenzione. Ma ora l’Europa è vicinaNegli ultimi quattro anni la qualificazione all’Europa non è mai stata così vicina, per Modena Volley. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cresce l’incertezza: Ora serve un’Europa veloce e determinata; Cresce l’export extra-Ue ma verso il Golfo è quasi dimezzato; Assemblea Ibc: l’incertezza frena la crescita; I marchi globali tornano a crescere in Cina con l'attenuarsi del protezionismo buy-local sui consumi. Cresce l’incertezza: Ora serve un’Europa veloce e determinataNEGLI ultimi anni il contesto in cui operiamo è profondamente cambiato: l’energia non è più solo una voce di costo, ma una variabile che oltre a incidere direttamente sulla stabilità dei conti incide ... quotidiano.net Teramo, cresce l’attesa per la nuova giunta D’AlbertoUn passaggio politico atteso che si intreccia con una delle scadenze amministrative più rilevanti dell’anno: l’approvazione del rendiconto. Teramo arriva a questo appuntamento praticamente sul filo, m ... rete8.it Crans-Montana: esauriti i fondi per le vittime, cresce la tensione - facebook.com facebook Cresce l'attesa in casa Inter Intanto nello spogliatoio è già tutto pronto Guarda #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, questa sera dalle 19:30 su #DAZN x.com