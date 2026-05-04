Corva scontro tra due auto | una finisce capovolta

Nella serata di domenica 3 maggio, nel comune di Azzano Decimo, frazione di Corva, si è verificato un incidente tra due automobili. Uno dei veicoli si è ribaltato dopo aver coinvolto l’altro mezzo sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assicurare l’area. Non sono state ancora rese note le condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 3 maggio nel comune di Azzano Decimo, nella frazione di Corva. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Centrale e via Chiesa: una di queste a causa dell'impatto si è capovolta. Secondo una prima ricostruzione, una Citroen C3.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Terribile incidente a Samone: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta una donnaUn terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, sull'ex statale 565, denominata Pedemontana, sul territorio... A1, auto finisce capovolta a Gattatico: due feriti e caos viarioDue persone sono finite in ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9.