Corso di formazione sui sistemi di video sorveglianza delle aree pubbliche

Il 6 maggio si svolgerà un corso di formazione dedicato ai sistemi di videosorveglianza nelle aree pubbliche. L’evento si terrà presso palazzo De Caro a Pianella e durerà l’intera giornata. Il programma prevede sessioni teoriche e pratiche sul funzionamento e l’installazione di telecamere di sorveglianza. La partecipazione è rivolta a professionisti e tecnici interessati a approfondire le tecnologie di sicurezza pubblica.

Il prossimo 6 maggio a Pianella, all’interno di palazzo De Caro, si terrà un importante corso di formazione dal titolo “Video sorveglianza su aree pubbliche”.A partire dalle ore 8.30 e fino alle 13.30, la mattinata vedrà diversi specialisti del settore discutere e spiegare come proteggersi sul.🔗 Leggi su Ilpescara.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Fiumicino, cani nelle aree pubbliche: guinzaglio, museruola e obbligo di raccolta delle deiezioniFiumicino, 30 aprile 2026 – Il sindaco Mario Baccini ha emanato una nuova ordinanza per disciplinare la corretta detenzione e conduzione dei cani... Putin blindata: nuovi sistemi di sorveglianza contro i complotti? Cosa scoprirai Perché il Cremlino sorveglia ora le case dei collaboratori di Putin? Chi rappresenta la minaccia più concreta per la stabilità dello... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corso di formazione Erasmus+ sull'uso dell'Intelligenza Artificiale; Offerte di corsi coprogettati per lavorare nel settore navale: prevista assunzione in Fincantieri; Storie dal campo: Formazione per le forze dell'ordine di ING; Corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute martedì 12 maggio a Rimini. Giornata Mondiale della Sicurezza: il Corso di Formazione per la Prevenzione degli Infortuni sul LavoroLa Giornata Mondiale della Sicurezza del 28 aprile vede Fòrema incontrare l'ANMIL, con un corso di formazione che unisce norme e realtà per futuri responsabili della prevenzione, trasformando tecnici ... maremmanews.it Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – La recensione della settimanaIl Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL rappresenta un percorso strutturato e rigoroso, pensato per fornire ai ... diritto.it Nel corso di una telefonata con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi ha criticato alcuni Paesi europei, accusandoli di utilizzare “cliché errati” sul programma nucleare di Teheran. Araghchi ha definito - facebook.com facebook