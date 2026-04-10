Tornano I Giovedì della bioetica Sei gli appuntamenti in Fondazione

Nella mattina di giovedì 9 aprile, si è tenuta la presentazione di “I Giovedì della Bioetica 2026” nella sede della Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni. Sono stati annunciati sei incontri previsti nel calendario dell’iniziativa, dedicati a temi legati alla bioetica. La serie di appuntamenti si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà diversi relatori e partecipanti.

Sono stati presentati la mattina di giovedì 9 aprile, in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni “I Giovedì della Bioetica 2026”. Sei conferenze di sei studiosi italiani di profilo nazionale e internazionale - da giovedì 16 aprile a giovedì 29 ottobre - sui grandi temi della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Tornano le Domeniche della Salute: gli appuntamenti nelle parrocchie salernitaneRitornano, le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club Salerno Duomo, in collaborazione con il Rotaract Club Salerno Duomo e con il... Al via l'Antica Fiera di San Gregorio: a Morciano di Romagna tornano gli appuntamenti nel segno della tradizioneAll’interno della Antica Fiera di San Gregorio, il Foro Boario di via Stadio si conferma uno degli spazi più identitari della manifestazione, punto... Temi più discussi: I Giovedì della Salute: torna a Ravenna il ciclo di incontri con i medici; Tornano i Giovedì della Bioetica: Il sapere scientifico è liberta; Torna la nostra Mappa del mattone: l’evento pubblico giovedì 9 aprile; E vino al vino: giovedì 9 aprile torna in edicola I Piaceri del Gusto. In Provincia tornano 'I Giovedì dell'Accademia Focus'Nuovo appuntamento nel palazzo della Provincia di Perugia con I Giovedì dell'Accademia Focus. Domani, 12 febbraio, alle ore 16.30, nella Sala Falcone e Borsellino, si terrà una conversazione con ... ansa.it I giovedì delle cure palliative. A Chiavari incontri contro il tabù della morteChiavari – Cinque incontri per abbattere pregiudizio e paura. Cinque conferenze per conoscere le cure palliative. Capire cosa sono. Come accompagnano malati incurabili nell’ultimo tratto della loro ... ilsecoloxix.it Nel prossimo appuntamento della rassegna de “I giovedì della salute”, organizzata dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Orzinuovi, avremo l’onore di ospitare il prof. Francesco Sala, direttore UOC Neurochirurgia dell’ospedale Borgo Trento di Veron - facebook.com facebook