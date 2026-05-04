Cori sfottò e cravatte col numero 21 | la pazza notte interista a Milano

Nella notte di Milano, i tifosi dell'Inter si sono radunati davanti allo stadio, creando un’atmosfera vivace con cori e sfottò. Durante le celebrazioni, alcuni supporter sono stati visti indossare cravatte con il numero 21, simbolo evidente delle festeggiamenti. La polizia ha monitorato la situazione, mentre alcuni gruppi di tifosi si sono mossi tra le vie della città, creando un quadro di festa e confusione.

Sono le 22.40 del 3 maggio, l'arbitro Bonacina fischia tre volte la fine di Inter-Parma e San Siro impazzisce di gioia. In campo ci sono gli undici nerazzurri che hanno terminato la partita ma in una frazione di secondo diventano il doppio. E pure di più. Tutta la panchina schizza a festeggiare. Fuochi d'artificio, festoni nerazzurri e tricolori, tanta musica, una canzone turca molto cara a Calhanoglu che spesso accompagna la squadra in spogliatoio, Bastoni il primo acclamato dalla curva, Dumfries che a braccia larghe canta con espressione da cantautore navigato "c'è solo l'Inter". E poi quel numero 21, gigantesco, che è comparso davanti alla porta sotto il secondo anello verde.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cori, sfottò e cravatte col numero 21: la pazza notte interista a Milano Notizie correlate Leggi anche: Inter, esplode la festa in centro. Piazza Duomo è nerazzurra tra fumogeni, cori e sfottò: "I campioni d’Italia siamo noi" Inter Juve: i tifosi bianconeri scaldano l’atmosfera a San Siro. Partono i cori di sfottò – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Inter Juve: i tifosi bianconeri scaldano l’atmosfera a San Siro.