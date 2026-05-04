In Friuli Venezia Giulia, un nuovo filtro digitale ha iniziato a bloccare la visualizzazione di alcuni video del telegiornale regionale. Questo accade a causa delle impostazioni sui cookie e sulla privacy, che influiscono sulla possibilità di accedere ai contenuti online. La richiesta di consenso ai cookie determina se i video vengono caricati o meno, creando così delle restrizioni nella fruizione delle notizie televisive diffuse tramite internet.

? Cosa scoprirai Cosa blocca la visione dei video del telegiornale regionale?. Come influisce il consenso ai cookie sulla fruizione delle notizie?. Perché l'accesso alla cronaca locale richiede un nuovo passaggio tecnico?. Chi rischia di restare escluso dalle informazioni dei borghi friulani?.? In Breve Pubblicazione avvenuta lunedì 4 maggio 2026 alle ore 12:30.. Video ospitato su server esterno tramite link playlist m3u8.. Annunci pubblicitari pre-roll saltabili dopo 5 secondi di attesa.. Nuovo filtro digitale impatta l'accesso informativo nei borghi del Friuli.. Lunedì 04 maggio 2026, alle ore 12:30, la redazione di ha rilasciato l’edizione informativa che riporta i contenuti del telegiornale regionale FVG.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cookie e privacy: il nuovo filtro digitale per i video in FVG

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