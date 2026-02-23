NordVPN in negozio | privacy digitale a portata di mano

NordVPN ha deciso di ampliare la sua presenza portando i servizi di sicurezza digitale nei negozi fisici, rendendo più facile l'accesso alla protezione online. La causa di questa mossa deriva dall'aumento della domanda di soluzioni pratiche e immediatamente disponibili per la tutela della privacy. Ora i clienti possono acquistare direttamente in negozio, senza dover navigare su internet. Questa novità coinvolge diversi punti vendita sparsi in tutta Italia.

NordVPN, il gigante della privacy online, compie un passo rivoluzionario: da oggi si può acquistare non solo online, ma anche nei negozi fisici. La novità riguarda alcune tra le principali catene di elettronica italiane, come Unieuro, Expert e Trony. Una svolta che promette di cambiare le abitudini di milioni di utenti, offrendo maggiore libertà di scelta e un’esperienza d’acquisto più immediata. La decisione di portare NordVPN offline non è un dettaglio tecnico, ma un segnale chiaro: la sicurezza digitale è diventata una priorità per tutti, non solo per gli esperti. In un’epoca in cui la protezione dei dati personali è sempre più a rischio, avere la possibilità di acquistare un servizio VPN direttamente in negozio significa poter fare scelte consapevoli, con il supporto di un consulente e senza dover navigare tra siti web e abbonamenti online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

